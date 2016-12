Jaromir Jagr ma już 1889 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej

Czeski hokeista Jaromir Jagr umocnił się na drugim miejscu w klasyfikacji kanadyjskiej wszech czasów ligi NHL. 44-letni zawodnik zaliczył asystę w meczu z Detroit Red Wings, a jego zespół Florida Panthers przegrał u siebie 3-4 po rzutach karnych, choć prowadził 3-1.

Zdjęcie Jaromir Jagr /AFP

Dzień wcześniej Jagr awansował samodzielnie na drugie miejsce w tej klasyfikacji, uwzględniającej bramki i asysty (miał wówczas udział przy jednym z goli w meczu z Boston Bruins). Czeski hokeista wyprzedził Kanadyjczyka Marka Messiera.

Reklama

Tym razem zanotował asystę przy trafieniu Jasona Demersa w 22. minucie na 2-1 dla gospodarzy.

W całej karierze Jagr, który w lutym skończy 45 lat, zdobył 1889 punktów - 755 bramek i 1134 asysty. Zdecydowanym liderem jest Kanadyjczyk Wayne Gretzky - 2857 pkt. W klasyfikacji uwzględniającej tylko gole Czech jest trzeci, prowadzi również Gretzky (894).

W 35 meczach obecnego sezonu Jagr zapisał na koncie sześć bramek i 15 asyst.

W NHL słynny Czech rozegrał dotąd 1664 mecze - w barwach Panthers, New Jersey Devils, Boston Bruins, Dallas Stars, Philadelphia Flyers, New York Rangers, Washington Capitals i Pittsburgh Penguins. To już jego 23. sezon w tej lidze.

Lista najlepszych strzelców w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 894 bramki

2. Gordie Howe 801

3. Jaromir Jagr 755

4. Brett Hull 741

5. Marcel Dionne 731

6. Phil Esposito 717

7. Mike Gartner 708

8. Mark Messier 694

9. Steve Yzerman 692

10. Mario Lemieux 690

Czołówka klasyfikacji kanadyjskiej w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 bramki+1963 asysty)

2. Jaromir Jagr 1889 (755+1134)

3. Mark Messier 1887 (694+1193)

4. Gordie Howe 1850 (801+1049)

5. Ron Francis 1798 (549+1249)

6. Marcel Dionne 1771 (731+1040)

7. Steve Yzerman 1755 (692+1063)

8. Mario Lemieux 1723 (690+1033)

9. Joe Sakic 1641 (625+1016)

10. Phil Esposito 1590 (717+873)

Wyniki piątkowych meczów NHL:

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 3-2 (po dogrywce)

Calgary Flames - Vancouver Canucks 4-1

Arizona Coyotes - Toronto Maple Leafs 1-4

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 1-2 (po dogrywce)

Dallas Stars - Los Angeles Kings 3-2 (po dogrywce)

Florida Panthers - Detroit Red Wings 3-4 (po karnych)

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3-2 (po dogrywce)

New York Islanders - Buffalo Sabres 5-1

New York Rangers - Minnesota Wild 4-7

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4-1

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 4-0

Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 2-1