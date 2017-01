Drużyna Metropolitan Division wygrała Mecz Gwiazd NHL

Drużyna Metropolitan Division wygrała w Los Angeles Mecz Gwiazd hokejowej NHL. W finale pokonała zespół Pacific Division 4-3. Najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) wybrano Wayne'a Simmondsa (Philadelphia Flyers).

Zdjęcie Wayne Simmonds z nagrodą dla najlepszego hokeisty Meczu Gwiazd NHL /AFP

Tak jak przed rokiem rywalizowały cztery drużyny reprezentujące każdą dywizję. Spotkania rozgrywano w formule trzech na trzech i trwały po 20 minut. W półfinałach hokeiści Metropolitan Division pokonali Atlantic Division 10-6, a zespół Pacific Division wygrał z reprezentacją Central Division 10-3.

W finale bardziej przykładano się do obrony, bo stawką był milion dolarów do podziału. Po ośmiu minutach to ekipa Pacific Division prowadziła 3-2, ale o jej porażce przesądziły bramki zdobyte w odstępie zaledwie pięciu sekund przez Cama Atkinsona i Simmondsa.

Wcześniej dla Metropolitan Division trafiali Seth Jones i Justin Faulk. Niewidoczne były natomiast jej największe gwiazdy - Sidney Crosby i Rosjanin Aleksander Owieczkin. Dla pokonanych gole strzelili: Joe Pavelski, Connor McDavid i Bo Horvat.

- Najważniejsza była zabawa. Mieliśmy swoje szanse, ale tym razem czegoś zabrakło - powiedział Owieczkin.

Trenerem Metropolitan Division był legendarny Wayne Gretzky. Początkowo miał nim być szkoleniowiec Columbus Blue Jackets John Tortorella. Musiał jednak zająć się chorym psem swojego przebywającego za granicą syna.