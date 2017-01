Chicago Blackhawks - Nashville Predators 5-2 w NHL

22-letni Ryan Hartman ustrzelił hat-tricka i poprowadził Chicago Blackhawks do zwycięstwa w meczu z Nashville Predators 5-2 w hokejowej lidze NHL. W innym niedzielnym spotkaniu obrońcy Pucharu Stanleya hokeiści Pittsburgh Penguins pokonali Tampa Bay Lightning 6-2. To piąte ich zwycięstwo z rzędu.

Zdjęcie Ryan Hartman, napastnik Chicago Blackhawks /AFP

"Nie sądzę, aby ktokolwiek pamiętał to za kilka dni" - powiedział skromnie młody napastnik "Czarnych Jastrzębi".

Trzeba przyznać, że miał mnóstwo szczęścia. Raczej nie tak wyobrażał sobie pierwszy hat-trick w NHL, ale nie powinien narzekać, bo w końcu strzelił trzy gole i to na wagę zwycięstwa.

Goście dwukrotnie wyrównywali, ale końcówka należała do Hartmana. W 52. minucie krążek odbił się od jego biodra i wpadł do bramki, a kolejne dwa gole zdobył posyłając krążek do pustej bramki, gdy rywale wycofali bramkarza i atakowali w sześciu.

"Pingwiny" nie przegrały u siebie od 21 listopada. "Nasz zespół uwielbia grać przed swoimi fanami" - skomentował Mike Sullivan, trener Penguins.

Był to pierwszy mecz dla jego ekipy od 31 grudnia, więc potrzebowała nieco czasu, aby się rozkręcić. W pierwszej tercji gole nie padły, a na początku drugiej prowadzenie objęli goście. Faworyci odpowiedzieli czterema golami, a gdy w 46. minucie Władysław Namiestnikow zmniejszył straty rywali, to kolejne dwa gole dołożyli Phil Kessel i Kris Letang.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1-2



Chicago Blackhawks - Nashville Predators 5-2

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 5-3

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 2-1 (po dogrywce)

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 6-2

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 4-3 (po dogrywce)