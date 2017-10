Bryan Bickell podpisał jednodniowy kontrakt z Blackhawks

Hokeista Bryan Bickell podpisał jednodniowy kontakt Chicago Blackhawks, by w barwach tego klubu NHL oficjalnie zakończyć karierę. U Kanadyjczyka, który w ostatnim sezonie grał w Carolina Hurricanes, w listopadzie zdiagnozowano stwardnienie rozsiane.

Zdjęcie Bryan Bickell z żoną Amandą /AFP

Podczas uroczystej konferencji prasowej, podczas której Bickell ponownie założył koszulkę Blackhawks, 31-letniemu zawodnikowi towarzyszyła żona, dwie córki i rodzice. Jak podkreślił, tego właśnie chciał dla siebie w ostatnim dniu kariery.

To właśnie w barwach klubu z Chicago zadebiutował w NHL, z którym trzy razy wywalczył Puchar Stanleya. "Czarne Jastrzębie" wybrały go w drugiej rundzie draftu w 2004 roku, po czym spędził w tej drużynie dziewięć sezonów. W ubiegłym roku przeniósł się do Hurricanes.

- Spędziłem w Chicago kawał czasu. Nie chciałem kończyć kariery gdziekolwiek indziej - zaznaczył Kanadyjczyk.

W listopadzie wykryto u niego stwardnienie rozsiane i wystąpił tylko w 11 meczach ekipy z siedzibą w Raleigh. O zakończeniu kariery poinformował w kwietniu.

- Każdego dnia, każdego miesiąca jest lepiej. Zdarzają się dobre dni, ale i kiepskie. Ale tych lepszych jest więcej. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Rozwój w leczeniu tej choroby jest niesamowity - zaznaczył Bickell.

W barwach Blackhawks zdobył 65 goli w zasadniczej części sezonu, a 20 kolejnych w play-off.