Tancerki Cheerleaders Wrocław będą błyszczeć w Waszyngtonie. Wideo

Już 4 lutego, przy okazji meczu Washington Wizards - New Orlean Pelicans, odbędzie się Polish Heritage Night, czyli noc polskiego dziedzictwa w NBA. Jak co roku w przerwach spotkania na parkiecie hali Verizon Center wystąpią polskie tancerki. Tym razem Marcin Gortat, pomysłodawca i organizator wydarzenia, zaprosił do współpracy zespół Cheerleaders Wrocław. - Będzie elegancko, głośno i biało-czerwono - zapowiada szefowa zespołu Agata Stańczyk/TVN24/x-news