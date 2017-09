Tim Duncan pomoże poszkodowanym przez huragan

Legendarny koszykarz San Antonio Spurs Tim Duncan, który przez 19 lat grał w barwach "Ostróg", przekazał 250 tys. dolarów na pomoc poszkodowanym przez huragan Irma na Wyspach Dziewiczych skąd pochodzi. Zamierza też wyczarterować samolot z pomocą.

Zdjęcie Tim Duncan /Ronald Cortes /Getty Images

Duncan zdobył pięć tytułów mistrza NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), a karierę zakończył w lipcu 2016 roku. Jako dziecko przeżył na Amerykańskich Wyspach Dziewiczych atak innego niszczycielskiego żywiołu.

Reklama

W 1989 roku, gdy miał 13 lat, szalał tam huragan Hugo. Zniszczył wówczas m.in. jedyny w kraju basen olimpijski, na którym trenował przyszły gwiazdor NBA. To właśnie zadecydowało, że nastolatek zaczął uprawiać koszykówkę.

Duncan zamierza przekazać dalsze środki finansowe na pomoc dla poszkodowanych, nawet milion dolarów - poinformował portal foxnews.com.

"Mnóstwo ludzi zostało dotkniętych tą tragedią, wielu z nich to moi starzy przyjaciele z St. Croix, gdzie ostatnio zabrałem swoje dzieci, by pokazać im szkołę, miejsca w których dorastałem. Teraz zastanawiam się i pytam samego siebie, czy to wszystko przetrwało? Co stało się z bliskimi osobami?" - napisał Duncan, który jest ósmym zawodnikiem Spurs, a jego numer został zastrzeżony.

Duncan do San Antonio trafił w 1997 r. W pierwszym sezonie został uznany najlepszym debiutantem w NBA. Indywidualnie sięgał po tytuły najlepszego zawodnika sezonu regularnego (MVP) w 2002 i 2003 roku oraz MVP finałów w latach 1999, 2003 i 2005.

Jest liderem San Antonio w klasyfikacji wszech czasów pod względem zdobytych punktów (26 496), zbiórek (15 091), zablokowanych rzutów rywali (3020), minut spędzonych na parkiecie (47 368) i liczby meczów (1392). Zajmuje 14. miejsce na liście najskuteczniejszych koszykarzy NBA. Z reprezentacją USA Duncan wywalczył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Atenach (2004).

Huragan Irma z wiatrem przekraczającym 250 km/h szaleje obecnie nad środkową Kubą. Już został uznany za najpotężniejszy od 1964 roku, gdy wschodnią Kubę nawiedził w październiku 1964 roku cyklon Flora