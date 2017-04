Russell Westbrook o krok od wyrównania rekordu Oscara Robertsona

Russell Westbrook jest coraz bliżej przejścia do historii NBA. Koszykarz Oklahoma City Thunder zanotował już 40. triple-double w sezonie i tylko jednego brakuje mu do wyrównania rekordu słynnego Oscara Robertsona. Do zakończenie sezonu regularnego pozostało Westbrookowi jeszcze sześć meczów.

Zdjęcie Russell Westbrook /AFP NBA NBA. Washington Wizards przegrali z Golden State Warriors

Robertson swojego wyczynu dokonał w rozgrywkach 1961/62, grając dla Cincinnati Royals.

Westbrook w niedzielę zdobył 40 punktów, zebrał 13 piłek i zaliczył 10 asyst, ale nie był do końca zadowolony, ponieważ Thunder przegrał na własnym parkiecie z Charlotte Hornets 101:113.

Zapytany po meczu o możliwość wyrównania rekordu Robertsona powiedział: "Powinniśmy dzisiaj wygrać. O tym myślę".

"Popełnialiśmy jednak za dużo prostych błędów, podejmowaliśmy złe decyzje. Zaczynając od siebie, powinniśmy lepiej troszczyć się o piłkę" - stwierdził Westbrook, ponieważ Thunder popełnili aż 24 straty.

Bardzo ciekawe widowisko obejrzeliśmy w Cleveland. Cavaliers po dwóch dogrywkach pokonali Indiana Pacers 135:130.

Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził LeBron James, który zdobył 41 punktów, zebrał 16 piłek i zaliczył 11 asyst.

Najlepszy koszykarz poprzedniego sezonu podczas przerwy w drugiej dogrywce pokłócił się z kolegą z zespołu Tristanem Thompsonem.

"Miałem dobre intencje, ale byłem trochę za bardzo ostentacyjny w tym momencie gry. Nie mogę tak zachowywać się z kolegami z zespołu, to na pewno, szczególnie w przypadku Double T ciężko pracującego dla naszego zespołu, będącego jego ważnym ogniwem. Miałem w tym przypadku dobre intencje, ale sposób, w jaki to wyszło... nie wyglądał dobrze w telewizji" - stwierdził James.

Najwięcej punktów dla Pacers zdobył Paul George (43), w tym 19 w obu dogrywkach, dodając po dziewięć zbiórek i asyst.