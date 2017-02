New York Knicks ponownie najbardziej wartościowym klubem

New York Knicks według magazynu "Forbes" jest drugi rok z rzędu najbardziej wartościowym klubem w NBA. Fachowcy wycenili nowojorczyków na 3,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 10 procent (300 mln) w stosunku rok do roku.

Zdjęcie Carmelo Anthony z New York Knicks /Getty Images

Klub Washington Wizards, w którym występuje jedyny Polak w NBA Marcin Gortat, z 1 miliardem dol. zajmuje 18. lokatę (w minionym roku 16. miejsce - 960 mln). Dochód stołecznej ekipy w ostatnich dwunastu miesiącach to 155 mln dolarów.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Los Angeles Lakers - 3,0 mld dol. - wzrost o 11 procent (333 mln).

Wyniki sportowe - w przypadku Knicks i Lakers - nie idą więc w parze z biznesowymi, znacznie lepszymi. Nowojorczycy i "Jeziorowcy" przegrali bowiem 68 procent spotkań biorąc pod uwagę trzy ostatnie sezony.

Na trzecią lokatę awansowali Golden State Warriors - 2,6 mld dol. (poprzednio 1,9 mld), i najwyższy wzrost w lidze w stosunku rocznym - 37 procent. Klub zanotował 305 mln zysku.

Co ciekawe mistrzowie NBA Cleveland Cavaliers zajmują w zestawieniu "Forbesa" dopiero 11. miejsce - 1,2 mld dol. (dochód 233 mln). Najniższą wartość, tak jak przed rokiem mają New Orlean Pelicans - 750 mln dol., ale ich dochód podniósł się o 15 procent (156 mln).

Średnia wartość 30 zespołów to 1,36 mld dol. (w 2016 r. było to 1,25 mld) i wzrosła rok do roku o 3,5 procent.

Aż 18 drużyn (przed rokiem tylko 13) wycenianych jest na co najmniej miliard. Trzy lata pułap ten osiągnęły zaledwie trzy.

Pod uwagę brane są w tym zestawieniu zarówno czynniki sportowe, jak i marketingowe (umowy sponsorskie, marka), jak i przychody ze sprzedaży biletów i pamiątek klubowych.

Najbardziej wartościowe kluby NBA 2017:

1. New York Knicks 3,3 mld dol

2. Los Angeles Lakers 3,0

3. Golden State Warriors 2,6

4. Chicago Bulls 2,5

5. Boston Celtics 2,2

6. Los Angeles Clippers 2,0

...

18. Washington Wizards 1,0