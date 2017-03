NBA. Wizards przegrali z Raptors, sześć punktów Gortata

Washington Wizards przegrali u siebie z Toronto Raptors 106:114. Marcin Gortat zdobył dla drużyny sześć punktów. "Czarodzieje" zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.

Zdjęcie Marcin Gortat (w środku) w meczu z Toronto Raptors /ERIK S. LESSER /PAP/EPA

Drużyny te poprzednio spotkały się w środę. W Kanadzie lepsi byli Wizards, którzy wygrali wówczas 105:96. Powtórzyć korzystnego wyniku im się jednak nie udało.

Gospodarze w kłopoty wpędzili się w drugiej kwarcie, kiedy pozwolili Raptors osiągnąć aż 19-punktową przewagą. Choć później stratę zniwelowali, to ostatecznie końcówka należała do przyjezdnych z Toronto. Raptors do zwycięstwa poprowadził DeMar DeRozan. Zdobył 32 punkty i miał 13 zbiórek.

W drużynie Wizards na wyróżnienie zasługują John Wall i Bradley Beal. Pierwszy na swoim koncie zapisał 30 pkt, a Beal dołożył 27.

Gortat natomiast na parkiecie przebywał 31 minut i trafił dwa z siedmiu rzutów z gry oraz oba wolne. Jego dorobek uzupełnia sześć zbiórek i asysta. Miał również dwie straty i popełnił jeden faul.

"Czarodzieje" z bilansem 36 zwycięstw oraz 24 porażek zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Kolejne spotkanie rozegrają w niedzielę, kiedy we własnej hali zmierzą się z Orlando Magic (23-39).