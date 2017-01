NBA: Spurs pokonali po dogrywce Cavaliers

Czwartej porażki w ostatnich sześciu meczach doznali koszykarze Cleveland Cavaliers. W sobotę mistrzowie ligi NBA we własnej hali przegrali po dogrywce z San Antonio Spurs 115:118. "Ostrogi" do triumfu poprowadził Kawhi Leonard, który zdobył 41 punktów.

LeBron James i spółka doznali czwartej porażki w szóstym meczu

Początek meczu należał do Cavaliers, którzy po pierwszej kwarcie prowadzili 33:22. Goście szybko jednak stratę zniwelowali i później wynik długo oscylował w okolicach remisu.

Spurs powinni byli wygrać w regulaminowym czasie. Na pięć minut przed końcem czwartej części gry to oni mieli dziewięć punktów przewagi, ale nie zdołali jej utrzymać. W dogrywce natomiast gospodarze wpędzili się w kłopoty, gdy przez ponad dwie minuty nie zdołali trafić do kosza. Mimo to mogli doprowadzić do remisu, jednak równo z końcową syreną spudłował Kevin Love.

- Świetny mecz, w którym nikomu nie udało się przejąć kontroli. W czwartej kwarcie to my mieliśmy świetne okazje by wygrać, ale pudłowaliśmy. Natomiast w końcówce dogrywki, to rywale zaczęli się mylić. Tak już bywa w koszykówce - powiedział trener Spurs Gregg Popovich.

Leonard zdobywając 41 pkt ustanowił rekord kariery. Dla "Kawalerzystów" po 29 pkt zdobyli LeBron James i Kyrie Irving.

Cavaliers z bilansem 30 zwycięstw i 12 porażek utrzymali prowadzenie w Konferencji Wschodniej. Drugie miejsce zajmują koszykarze Toronto Raptors (28-15), którzy minionej nocy nie grali, a trzecie Boston Celtics (26-17). Ci również po dogrywce niespodziewanie ulegli we własnej hali Portland Trail Blazers 123:127.

Najlepszy w zwycięskiej ekipie był C.J. McCollum - 35 pkt. Wśród pokonanych natomiast prym wiódł Isaiah Thomas - 41 pkt.

Na zachodzie i zarazem w całej lidze najlepszy jest zespół Golden State Warriors (34-6). Spurs (34-9) sklasyfikowani są na drugiej pozycji, a na trzeciej Houston Rockets (34-13). Teksańczycy gładko pokonali na wyjeździe Memphis Grizzlies 119:95.

Niespodziewanie najskuteczniejszym zawodnikiem "Rakiet" był Sam Dekker. 22-latek zdobył aż 30 pkt, ustanawiając rekord kariery. Znacznie mniej rzutów niż zwykle oddał natomiast James Harden. Słynny brodacz z 29 punktami był drugim strzelcem, a na swoim koncie zapisał także 10 asyst.

- Wiele rzutów oddawaliśmy niepilnowani i po prostu nie pozostawało nam nic innego jak trafiać - podkreślił Harden. On wykorzystał siedem z dziewięciu prób, a cały zespół mógł się pochwalić 51-procentową skutecznością.

W szeregach Grizzlies wyróżnił się Hiszpan Marc Gasol - 32 pkt.

Po czterech zwycięstwach z rzędu porażki doznała drużyna Marcina Gortata. Washington Wizards ulegli na wyjeździe Detroit Pistons 112:113, a polski środkowy zdobył 12 punktów. "Czarodzieje" z bilansem 23-20 zajmują piąte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.