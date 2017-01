NBA. najlepiej sprzedaje się koszulka Stephena Curry'ego

Koszykarz Stephen Curry wciąż jest liderem pod względem sprzedaży koszulek w ostatnich trzech miesiącach (od października do grudnia). Gracz Golden State Warriors wyprzedza LeBrona Jamesa z Cleveland Cavaliers, MVP ostatnich finałów.

Zdjęcie Stephen Curry /AFP

Curry to najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) sezonu zasadniczego 2015/16. Na trzecie miejsce z ósmego w zestawieniu sprzedaży koszulek awansował jego klubowy kolega, w minionym sezonie reprezentujący Oklahoma City Thunder, Kevin Durant. Bardzo wysoką, siódmą lokatę zajmuje 21-letni łotewski skrzydłowy New York Knicks Kristaps Porzingis.

Reklama

Spektakularny awans - na 14. miejsce - zanotował najlepszy zagraniczny zawodnik ligi Grek Giannis Antetokounmpo, który nie figurował we wcześniejszych notowaniach. Skrzydłowy Milwaukee Bucks został wybrany do pierwszej piątki Wschodu Meczu Gwiazd i będzie jedynym debiutantem w gronie koszykarzy, którzy rozpoczną 66. spotkanie All Star.

W marketingowej klasyfikacji klubów Golden State Warriors po półrocznej przerwie wrócili na pierwsze miejsce i wyprzedzają obrońcę tytułu Cleveland Cavaliers. W czerwcowym finale "Kawalerzyści" pokonali "Wojowników" 4-3. Trzecią lokatę zajmują Los Angeles Lakers, mimo zakończenia w kwietniu kariery przez gwiazdę NBA Kobe Bryanta, a kolejne Chicago Bulls i New York Knicks.

Liderzy pod względem sprzedaży koszulek:

1. Stephen Curry (Golden State Warriors) 2. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 3. Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) 4. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) 5. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 6. Dwyane Wade (Chicago Bulls) 7. Kristaps Porzingis (New York Knicks) 8. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) 9. Jimmy Butler (Chicago Bulls) 10. Derrick Rose (Chicago Bulls)