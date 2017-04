NBA. Dirk Nowitzki: Nie wyobrażam sobie, by założyć koszulkę innego klubu

Niemiecki weteran Dirk Nowitzki zadeklarował, że zamierza grać w następnym sezonie w Dallas Mavericks i nie wie, czy będzie to jego ostatni w NBA. "Tylko Mavs. Do końca kariery nie wyobrażam sobie, by założyć koszulkę innego klubu" - powiedział koszykarz.

Zdjęcie Dirk Nowitzki /AFP

W czerwcu Nowitzki skończy 39 lat. Sezon 2017/18 będzie jego 21. w NBA.

Reklama

"To, co będzie się działo dalej jest sprawą otwartą. Moje ciało na razie czuje się dobrze" - powiedział niemiecki zawodnik, który z Dallas nie zdołał zakwalifikować się do play off (11. miejsce na Zachodzie z bilansem 33 zwycięstw i 49 porażek).

Niemiecki gwiazdor, który w 2011 r. sięgnął z Mavericks po mistrzostwo NBA, zdobywał w tym sezonie średnio 14,2 pkt i miał 6,5 zbiórek. To najniższe statystyki w karierze, z wyjątkiem debiutanckiego sezonu 1998/99 (8,2 pkt).

W lecie 2016 r. Nowitzki podpisał nową, dwuletnią umowę z Dallas, która według mediów gwarantuje mu dochody w wysokości co najmniej 40 milionów dolarów.

Niemiecki weteran zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów najlepszych strzelców NBA - ma na koncie 30 260 pkt, o 1159 mniej od piątego Wilta Chamberlaina. Jest najwyżej plasującym się na tej liście aktywnym koszykarzem.

Trzynaście razy wybierany był do Meczu Gwiazd, a w sezonie 2006/07 został wybrany najlepszym zawodnikiem (MVP) ligi.