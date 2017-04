NBA. Cleveland Cavaliers szczęśliwie wygrali z Indiana Pacers

Obrońcy tytułu koszykarze Cleveland Cavaliers z wielkim trudem, po dramatycznej końcówce, minimalnie pokonali Indiana Pacers 109:108 w pierwszym meczu pierwszej rundy play off ligi NBA. Goście mogli wygrać, ale w ostatniej akcji nieskuteczny okazał się C.J.Miles.

Zdjęcie LeBron James (z lewej) w meczu z Indiana Pacers /AFP

Nie zawiódł as drużyny gospodarzy LeBron James, który w swoim dwusetnym występie w pojedynku rundy play off zdobył 32 pkt, zaliczył 13 asyst i sześć zbiórek. Tradycyjnie mocno wspierali go Kyrie Irving - 23 pkt i Kevin Love - 17 (z czego 10 w pierwszej kwarcie). W ekipie rywali wyróżnił się Paul George - 29.

Przez trzy kwarty Cavaliers mieli mecz pod kontrolą, prowadzili w drugiej połowie różnicą 12 pkt, jednak przyjezdni nie dawali za wygraną i w ostatniej części udało im się zniwelować straty. Cztery minuty przed końcem brakowało im tylko punktu do rywali. Rzut równo z końcową syreną C.J.Milesa był niecelny.

W innym sobotnim meczu Konferencji Wschodniej Milwaukee Bucks pokonali na wyjeździe Toronto Raptors 97:83. Do zwycięstwa poprowadził ich Giannis Antetokounmpo, który zdobył 28 pkt i miał osiem zbiórek. Malcolm Brogdon dodał 16 pkt, a Greg Monroe 14 oraz 15 zbiórek. Najskuteczniejszy w ekipie gospodarzy był DeMar DeRozan - 27 pkt. Zawiódł natomiast Kyle Lowry, który trafił zaledwie dwa razy na 11 prób.

W Konferencji Zachodniej koszykarze Utah Jazz pokonali w Los Angeles wyżej rozstawionych Clippers 97:95. W dodatku goście już w 17. sekundzie stracili swojego środkowego Francuza Rude'ego Goberta, który odniósł kontuzję i więcej nie pojawił się na boisku. Decydującą o wygranej akcję przeprowadził Joe Johnson, który w sumie rzucił 21 pkt. Gordon Hayward dodał 19 i 10 zbiórek, a George Hill 16 pkt. Blake Griffin uzyskał 26 dla przegranych.

W San Antonio miejscowych Spurs do zwycięstwa nad Memphis Grizzlies 111:82 poprowadził Kawhi Leonard - 32 pkt, którego wspomogli: LaMarcus Aldridge - 20 i Tony Parker - 18. Hiszpan Marc Gasol zdobył 32 pkt dla gości, ale tylko siedem w drugiej połowie.





Wyniki sobotnich meczów pierwszej rundy play off NBA:

Konferencja Wschodnia:

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 83:97

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 0-1.

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 109:108



Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-0.

Konferencja Zachodnia:

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 111:82



Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-0.

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 95:97

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 0-1.