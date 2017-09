NBA. Carmelo Anthony koszykarzem Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder pozyskała Carmelo Anthony'ego. 10-krotny uczestnik Meczu Gwiazd ligi NBA wraz z Russellem Westbrookiem i Paulem George'em może stworzyć jeden z najniebezpieczniejszych tercetów w zbliżających się rozgrywkach.

Zdjęcie Carmelo Anthony /AFP

Oficjalnie transfer ma być potwierdzony w poniedziałek, ale już donoszą o nim wszystkie najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych. W zamian za Anthony'ego Thunder mają oddać do New York Knicks tureckiego środkowego Enesa Kantera, Douga McDermotta oraz wybór w drugiej rundzie przyszłorocznego draftu.



Reklama

Kiedy rok temu zespół z Oklahomy opuścił Kevin Durant, który postanowił podpisać kontrakt z Golden State Warriors, wydawało się, że drużyna popadnie w przeciętność. W poprzednim sezonie nie pozwolił jednak na to Westbrook. 28-letni rozgrywający notował średnio 31,6 punktów, 10,7 zbiórek oraz 10,4 asyst i praktycznie w pojedynkę wprowadził zespół do fazy play off.



Teraz Westbrook będzie miał solidne wsparcie. Latem na kontrakt z Thunder zdecydował się George, który pierwsze siedem lat swojej kariery spędził w Indiana Pacers. 27-letni Amerykanin w dorobku ma m.in. złoty medal igrzysk w Rio de Janeiro (2016) oraz cztery występy w Meczu Gwiazd.



Sześć lat starszy Anthony również był częścią olimpijskiej drużyny w Brazylii, a na najwyższym stopniu podium stawał również w Pekinie (2008) i Londynie (2012). W sezonie 2012/13 był najskuteczniejszym strzelcem ligi. W poprzednim średnio zdobywał 22,4 pkt. Od dawna sygnalizował niezadowolenie ze swojej sytuacji w Nowym Jorku, a pozyskaniem go zainteresowane były także ekipy Houston Rockets i Cleveland Cavaliers.



Sezon 2017/18 rozpocznie się 17 października. Tytułu bronią Warriors.