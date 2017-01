Nie było sensacji, Marcin Gortat nie znalazł się w wyjściowej piątce na Mecz Gwiazd NBA. Mimo mobilizacji polskich kibiców, center Washington Wizards zajął 16. miejsce wśród podkoszowych Konferencji Wschodniej w głosowaniu fanów.

Zdjęcie Marcin Gortat /AFP

Wśród zawodników ligi Polak zebrał 6 punktów i został sklasyfikowany na 19. pozycji, do swojej piątki nie wybrał go natomiast żaden z przedstawicieli mediów. Największym zaskoczeniem jest brak w podstawowych składach Russella Westbrooka.



W składzie Wschodu znaleźli się: Stephen Curry (Golden State Warriors) Jamesem Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis (New Orleans Pelicans) i Kawhi Leonard (San Antonio Spurs).



Wschód reprezentować będą: LeBron James, Kyrie Irving (obaj Cleveland Cavaliers), Jimmy Butler (Chicago Bulls), DeMar DeRozan (Toronto Raptors)i Greg Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Zobacz materiał wideo:

Wideo Mecz Gwiazd NBA bez Marcina Gortata. Wideo

Reklama