Marcin Gortat zaliczył spektakularną wtopę! Skrajnie wulgarny wpis gwiazdora

Czołowy ambasador polskiego sportu na świecie Marcin Gortat, koszykarz zespołu Washington Wizards w najlepszej lidze świata NBA "popisał" się wpisem na Twitterze, po którym powinien spalić się ze wstydu. Czy doszło do włamania na jego konto? Wątpliwe, wszak prowadził długi dialog z kibicami, a chamski wpis od kilkunastu godzin nie został skasowany.

Zdjęcie Marcin Gortat i John Wall /AFP

Krytyka dosięgła Gortata po ostatnim meczu Washington Wizards z Atlanta Hawks w pierwszej rundzie play off NBA. "Czarodzieje" z Polakiem w składzie ulegli na wyjeździe 101:111 "Jastrzębiom", a nasz gwiazdor zdobył tylko dwa punkty. Wprawdzie Gortat zanotował aż 18 zbiórek pod koszami, ale to "oczek" zabrakło, by klub ze stolicy wywiózł cenne zwycięstwo z Atlanty.

W konsekwencji Wizards roztrwonili prowadzenie w walce do czterech zwycięstw i ze stanu 2-0 zrobił się remis 2-2.

Gortat wcale nie musiał się gęsto tłumaczyć fanom ze swojej dyspozycji, ale wyszedł z założenia, że po to prowadzi się media społecznościowe, by być gwiazdą "na wyciągnięcie ręki".

Tym razem to był błąd, bo najlepszy polski koszykarz nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. Oberwało mu się mocno, ale wpis kibica, który sprokurował Gortata do bezczelnej odpowiedzi, mieścił się w normach krytyki.

"Ty i Markieff "Keef" Morris byliście cholernie słabi" - napisał użytkownik Twitter.

Na te słowa Gortat chamsko odparował: "Twoja mama była słaba ostatniej nocy".

Jeżeli to słowa Gortata, a nie efekt włamania na konto koszykarza na Twitterze, to polski sportowiec po ochłonięciu powinien zapaść się pod ziemię. Takie zachowanie nie przystoi profesjonaliście najwyższych lotów, który od lat organizuje w ojczyźnie campy koszykarskie dla dzieci oraz słynie ze szczodrości na niwie charytatywnej.