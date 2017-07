Marcin Gortat i Alicja Bachleda-Curuś już oficjalnie parą?

Wspólny przylot do Polski Marcina Gortata i Alicji Bachledy-Curuś oraz ich obecność na inauguracji kina letniego w Zakopanem mają być ostatecznym potwierdzeniem od dawna krążących pogłosek, że słynny koszykarz i hollywoodzka gwiazda zostali parą.

Zdjęcie Alicja Bachleda-Curuś, w tle towarzyszący jej Marcin Gortat /fot. Piotr Korczak /East News

Paparazzi uchwycili na wspólnym zdjęciu Bachledę-Curuś i Gortata podczas otwarcia jubileuszowej 10. edycji festiwalu filmowego Visa Kino Letnie Sopot-Zakopane 2017.

Obecność pięknej gwiazdy szklanego ekranu w rodzinnym Zakopanem, na miejskim Kulturalnym Placu Niepodległości, nie była przypadkowa. 34-letnia aktorka otworzyła zakopiańską edycję najdłuższego wakacyjnego festiwalu, po czym wzięła udział w projekcji filmu "Jak Bóg da", czyli włoskiej komedii.

Na wydarzenie Bachleda-Curuś przybyła w towarzystwie gwiazdy koszykówki Marcina Gortata, jedynego rodaka, grającego w najsilniejszej lidze świata NBA.

Już od dłuższego czasu, w światku show-biznesu, krążyły informacje, że los połączył globalnie rozpoznawalną Polkę i Polaka, uchodzących za jedne z najgorętszych partii.

Z informacji dziennika "Fakt" wynika, że hollywoodzka aktorka i sportowiec przylecieli do ojczyzny w poniedziałek, skąd udali się do Krakowa, gdzie mieszkanie ma Bachleda-Curuś. Następnie zakochani, w komfortowych warunkach, awionetką, polecieli na kino letnie do Giżycka, by następnie zagościć na festiwalu w Zakopanem.