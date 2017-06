Koszykarze Golden State Warriors prawdopodobnie nie odwiedzą Białego Domu

Koszykarze Golden State Warriors, którzy w poniedziałek zostali mistrzami NBA, prawdopodobnie nie odwiedzą Białego Domu i nie spotkają się z prezydentem Donaldem Trumpem - poinformowały amerykańskie media.

Zdjęcie Koszykarze Golden State Warriors /AFP

Najlepsza drużyna NBA taką decyzję miała ponoć podjąć na długo przed wywalczeniem mistrzowskich pierścieni. Jej trener Steve Kerr już w listopadzie powiedział portalowi NBCSportsBayArea.com, że w przypadku wywalczenia tytułu zaproszenie do Białego Domu nie zostanie przyjęte. Media przypomniały, że w czasie kampanii wyborczej w USA niektórzy zawodnicy "Wojowników", w tym m.in. gwiazda zespołu Stephen Curry, krytycznie wypowiadali się na temat Trumpa.

Reklama

Klub z Oakland odniósł się do spekulacji w oświadczeniu, w którym napisano, m.in.: "Na razie jest czas na świętowanie. Póki co też nie otrzymaliśmy zaproszenia do Białego Domu, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmiemy stosowną decyzję".

Warriors drugie w historii klubu mistrzostwo NBA zapewnili sobie w poniedziałek, wygrywając piąty mecz z Cleveland Cavaliers 129:120 i kończąc rywalizację w wielkim finale play off wynikiem 4-1.

Ze spotkania z prezydentem, co jest tradycją w przypadku mistrzowskich zespołów największych zawodowych lig, jak NFL, MLB, NHL i NBA, zrezygnowali w tym roku niektórzy futboliści New England Patriots - triumfatorzy Super Bowl.