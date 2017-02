Kevin Love po zabiegu, nie zagra w Meczu Gwiazd

Kevin Love, jeden z czołowych zawodników obrońcy tytułu Cleveland Cavaliers, przeszedł zabieg artroskopii lewego kolana - poinformował klub. Oznacza to, że nie wystąpi w niedzielnym Meczu Gwiazd NBA, który odbędzie się w Nowym Orleanie.

Zdjęcie Kevin Love /AFP

Lekarze szacują, że rehabilitacja potrwa około sześciu tygodni. 28-letni zawodnik podkoszowy został wybrany do 66. All Star przez trenerów jako rezerwowy do drużyny Wschodu. Najwięcej głosów kibiców otrzymał jego klubowy kolega LeBron James.

Reklama

Love jest najlepiej zbierającym "Kawalerzystów" (średnio 11,1 zbiórek) i trzecim strzelcem (średnio 20,0 pkt).

Zabieg artroskopii odbył się w jednej z nowojorskich klinik. Love w latach 2008-2014 występował w ekipie "Leśnych Wilków" z Minneapolis. W 2014 r. przeszedł do Cleveland.