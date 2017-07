John Wall zarobi w Wizards 170 mln dolarów

Wybrany do trzeciej piątki ostatniego sezonu NBA John Wall uzgodnił z władzami Washington Wizards warunki nowego czteroletniego kontraktu. Na jego mocy kolega klubowy Marcina Gortata zarobi 170 milionów dolarów.

Zdjęcie John Wall, w tle Marcin Gortat /AFP

Kanały telewizyjne TNT i ESPN poinformowały, że nowa umowa wejdzie w życie w 2019 roku.

26-letni rozgrywający ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Czterokrotny uczestnik Meczów Gwiazd zdobywał średnio w spotkaniu (78 występów) 23,1 pkt oraz miał 10,7 asysty i dwa przechwyty.

- Moim celem jest zdobycie mistrzostwa NBA - zapowiedział koszykarz.

W NBA średnią 20 punktów i 10 asyst w rozgrywkach 2016/17 mieli jeszcze tylko dwaj zawodnicy - Russell Westbrook z Oklahoma City Thunder i James Harden z Houston Rockets.

Wall, który od 2010 roku gra w stołecznej drużynie, przyczynił się do awansu Wizards do półfinału Konferencji Wschodniej, w którym przegrali serię play off z Boston Celtics 3-4.

Od prawie czterech lat w ekipie "Czarodziejów" gra Gortat, jedyny obecnie Polak w NBA.