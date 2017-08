Hala i gablota z butami. Michael Jordan uhonorowany

Jeden z najlepszych koszykarzy w historii NBA Michael Jordan został uhonorowany w nietypowy sposób przez swoją szkołę średnią. Wybudowano w niej halę poświęconą graczowi, a jedną ze ścian zdobi szklana gablota z 30 modelami butów, jakie nosił podczas kariery.

Zdjęcie Michael Jordan /AFP

Obiekt w szkole średniej Emsley A. Laney w Wilmington w stanie Północna Karolina ma zaplecze treningowe i prasowe - podał dziennik "USA Today". Na jego trybunach może zasiąść 1600 widzów. Na środku parkietu hali oraz we wszystkich pomieszczeniach znajduje się słynne logo koszykarza przedstawiające "latającego" sześciokrotnego mistrza NBA z zespołem Chicago Bulls (1991-1993 i 1996-1998) i złotego medalisty igrzysk w 1984 r. i 1992 r.

Ciekawostką jest to, że w pierwszej klasie liceum Emsley A. Laney Jordan nie dostał się do drużyny koszykarskiej, bo miał zbyt słabe warunki fizyczne. Przez rok urósł jednak 10 centymetrów i został zakwalifikowany do drużyny. Wówczas wybrał koszulkę z numerem 23, w której występował w zespole NCAA (North Carolina) i w Bulls.

54-letni obecnie Jordan jest większościowym właścicielem zespołu koszykarzy Charlotte Hornets, a jego majątek magazyn "Forbes" szacuje na 1,31 mld dolarów. Zdobył go przede wszystkim dzięki współpracy z firmą Nike, z którą podpisał na początku kariery kontrakt. Buty sygnowane przez Jordana - wyprodukowano już 30 modeli - do tej pory znakomicie się sprzedają, podobnie jak inne gadżety oraz ubrania i co roku przynoszą byłemu zawodnikowi kilkadziesiąt milionów dolarów zysku.