Dwyane Wade trafi do Cleveland Cavaliers

Dwyane Wade po rozwiązaniu kontraktu z Chicago Bulls zwiąże się umową z Cleveland Cavaliers, gdzie występuje LeBron James - poinformowały amerykańskie media. W przeszłości obaj koszykarze z powodzeniem grali w Miami Heat, zdobywając dwa tytuły mistrzów NBA.

Zdjęcie Dwyane Wade /AFP

35-letni Wade, trzykrotny mistrz NBA (wszystkie trofea z Heat - w 2006, 2012 i 2013 roku), latem ubiegłego roku, po 13 latach występów w Miami, przeniósł się do drużyny Bulls podpisując dwuletni kontrakt wartości 47 milionów dolarów. W ostatnich dniach zrezygnował z 8 mln, by móc rozwiązać umowę i bez problemów związać się z nowym klubem. Ma trafić do "Kawalerzystów".

Media w USA poinformowały, że Wade jest zdecydowany na Cavaliers, a do uzgodnienia pozostały już tylko detale. To oznacza, że dwaj przyjaciele z boiska znów zagrają razem.

Wade ma zarobić w najbliższych rozgrywkach 2,3 mln dol. Dla niego najważniejszym celem jest kolejne mistrzostwo NBA.

W minionym sezonie Wade miał niezłe statystyki (w przeszłości były jednak zdecydowanie lepsze) - 18,3 pkt, 5,4 zbiórki i 4,6 asysty na mecz, ale "Byki" odpadły już w pierwszej rundzie play-off. Jego wcześniejsza średnia w całej karierze to 23,3 pkt, 4,8 zbiórki, 5,7 asysty.