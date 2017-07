Derrick Rose zagra w Cleveland Cavaliers

Derrick Rose osiągnął porozumienie z Cleveland Cavaliers i zwiąże się z wicemistrzami NBA jednorocznym kontraktem - poinformowała stacja ESPN, powołując się na źródło we władzach rozgrywek. 28-letni koszykarz ma podpisać umowę - jako tzw. wolny agent - we wtorek.

Zdjęcie Derrick Rose (z piłką) /AFP

Z doniesień medialnych wynika, że Rose otrzyma za rok gry 2,1 mln dolarów, tzw. minimalną sumę dla weteranów.

Reklama

Zmagający się często z kontuzjami zawodnik spotkał się w poniedziałek z Kobym Altmanem, który dopiero co został ogłoszony nowym głównym menadżerem drużyny (wcześniej był asystentem Davida Griffina, który pożegnał się z pracą w czerwcu) oraz działaczami. Trzy dni wcześniej najbardziej wartościowy koszykarz (MVP) sezonu zasadniczego NBA w 2011 roku omawiał swoją przyszłość z Los Angeles Lakers.

Zdaniem mediów Rose zdecydował się na transfer do Cavaliers ze względu na szanse, by dotrzeć w przyszłym sezonie do finału rozgrywek. W ekipie z Cleveland ma tworzyć groźny duet z LeBronem Jamesem i próbować zastąpić Kyriego Irvinga, który poprosił klub o możliwość odejścia.

Rose większość kariery spędził w Chicago Bulls, gdzie występował w latach 2008-16. W ostatnim sezonie bronił barw New York Knicks, zdobywając średnio w 64 meczach 18 punktów i notując 3,8 zbiórki oraz 4,4 asysty. Grę zakończył przedwcześnie w kwietniu z powodu kontuzji.