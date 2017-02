Derek Fisher bez mistrzowskich pierścieni i biżuterii

Derek Fisher, były koszykarz NBA, a obecnie bezrobotny szkoleniowiec, w kilka godzin stracił pięć mistrzowskich pierścieni wywalczonych z drużyną Los Angeles Lakers oraz cenną biżuterię wartą ponad 300 tysięcy dolarów - poinformowały amerykańskie media.

Do jego domu w Los Angeles włamali się rano nieznani sprawcy, a gdy 42-latek wrócił po trzech godzinach do rezydencji nie było już w niej cennych przedmiotów. Policja prowadzi dochodzenie.



Fisher w czerwcu 2014 r., kilka miesięcy po zakończeniu zawodniczej kariery, podpisał pięcioletni kontrakt jako szkoleniowiec New York Knicks. Został zwolniony w lutym 2016 r. z powodu niesatysfakcjonujących szefów klubu wyników, w tym prezydenta Knicks, byłego słynnego trenera Phila Jacksona. Fisher był mistrzem NBA z Lakers pięć razy (2000-02, 2009-10) i podopiecznym ówczesnego szkoleniowca "Jeziorowców" Jacksona.