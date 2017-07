Chory Chris Bosh już nie jest zawodnikiem Miami Heat

Cierpiący na zakrzepicę 33-letni Chris Bosh przestał być koszykarzem Miami Heat. Klub NBA rozwiązał z nim kontrakt.

Zdjęcie Chris Bosh musiał oglądać mecze kolegów zza linii bocznej /AFP

Z powodu choroby w minionym sezonie Bosh nie rozegrał nawet jednego meczu. Włodarze Heat poinformowali, że zastrzegą numer "1", z którym grał.

Bosh problem z zakrzepicą ma od trzech lat. Jego kontrakt miał obowiązywać jeszcze przez dwa sezony. Gwarantowane na jego mocy 52 mln dolarów zostanie wypłacone zawodnikowi przez firmę ubezpieczeniową (29 mln) oraz Heat (23 mln).

Bosh w latach 2011-14 czterokrotnie docierał z Heat do wielkiego finału. Z mistrzostwa cieszył się dwukrotnie - w 2012 i 2013 roku. Jedenastokrotnie wybierano go do Meczu Gwiazd.

W trakcie trwającej od 2003 roku kariery notował średnio w każdym meczu 19,2 punktów. W 2008 roku wywalczył z reprezentacją USA złoty medal olimpijski w Pekinie.