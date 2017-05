Cavaliers i Rockets wygrywają na początek półfinałów

Broniący tytułu koszykarze Cleveland Cavaliers pokonali na własnym parkiecie Toronto Raptors 116:105 w pierwszym meczu półfinału Konferencji Wschodniej NBA. Gra się do czterech zwycięstw.

Zdjęcie LeBron James z Cleveland Cavaliers /AFP

Ekipę gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili: LeBron James, który zdobył 35 punktów i zebrał 10 piłek, Kyrie Irving (24 punkty i 10 asyst) oraz Kevin Love (18 punktów, dziewięć zbiórek).



Czterokrotny najlepszy koszykarz NBA trafił 13 z 23 rzutów z gry i 7 z 8 z linii rzutów wolnych. "Czuję, że będę jeszcze lepszy w środę (kiedy odbędzie się mecz numer dwa - przyp. red.)" - zapowiedział James.



Cavaliers po serii 10 punktów z rzędu wyszli na prowadzenie 22:11, które na początku drugiej kwarty powiększyli (38:20). Do przerwy było już 62:48 dla gospodarzy, którzy mogli kontrolować spotkanie.



Dla Raptors, którzy nie potrafią grać w pierwszych meczach serii w play-off (bilans 1-12), najwięcej punktów rzucili Kyle Lowry (20) i DeMar DeRozan (19).



Koszykarze Rockets wysoko pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 122:99 w półfinale Konferencji Zachodniej.



James Harden zdobył 20 punktów i zaliczył 14 asyst, Trevor Ariza miał 23 "oczka", a Clint Capela zdobył 20 punktów i zebrał 13 piłek dla zwycięzców.



"To tylko jedna wygrana" - uspokajał jednak Harden. "To jest przyjemne, ale musimy być gotowi na mecz numer dwa. Będzie w nim wiele walki. Dzisiaj spudłowaliśmy kilka rzutów. Następnym razem musimy zagrać lepiej" - dodał.



Zawodnicy "Rakiet" trafili 22 z 50 rzutów za trzy punkty. To klubowy rekord w play-off.



Z kolei Spurs nigdy w historii play-off nie pozwolili rywalom na takie statystyki w rzutach zza łuku.



Goście po serii 15:2 objęli zdecydowanie prowadzenie w drugiej kwarcie (49:25). Do przerwy wzrosło ono do 30 punktów (69:39).



Konferencja Zachodnia

San Antonio Spurs - Houston Rockets 99:122 (23;34, 16:35, 28:27, 32:30)



(w serii play-off do czterech zwycięstw Rockets prowadzą 1-0)

Konferencja Wschodnia

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 116:105 (30:18, 32:20, 34:26, 20:31)



(w serii do czterech zwycięstw Cavaliers prowadzą 1-0)