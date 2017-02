Bezbłędny Marcin Gortat, Wizards znów wygrali u siebie

Marcin Gortat, trafiając wszystkie siedem rzutów z gry i jedyny wolny, zdobył 15 punktów, a jego Washington Wizards w meczu NBA pokonali u siebie New York Knicks 117:101. "Czarodzieje" na własnym parkiecie wygrali 15. spotkanie z rzędu.

Zdjęcie Marcin Gortat /Rob Carr /Getty Images

Gospodarze kontrolę nad meczem przejęli na początku trzeciej kwarty. Wychodzili na nią prowadząc pięcioma punktami, a po kilku minutach ich przewaga wzrosła aż do 19.



Wizards tylko raz mieli dłuższą serię zwycięstw u siebie. W sezonie 1974/75 sięgnęła 22 spotkań.



Znów bardzo dobrze zagrała cała pierwsza piątka stołecznej drużyny. Najwięcej punktów zdobył Bradley Beal - 28. Wyróżnili się także Markieff Morris, który dodał 24 pkt i 10 zbiórek oraz John Wall - 15 pkt i 13 asyst.



Gortat na parkiecie przebywał 31 minut. Do 15 pkt dołożył 10 zbiórek, co dało 27. w sezonie tzw. double-double. Jego dorobek uzupełniają dwie asysty, blok i przechwyt. Miał też jedną stratę i popełnił trzy faule.



Knicks musieli sobie radzić bez chorego Łotysza Kristapsa Porzingisa oraz mającego problem ze stawem skokowym Derricka Rose'a. Długo niemal w pojedynkę nowojorczyków starał się utrzymywać w grze Carmelo Anthony, który spotkanie zakończył z dorobkiem 26 pkt.



"Czarodzieje", po słabym początku sezonu, od grudnia systematycznie pną się w zestawieniu. Z bilansem 28 zwycięstw oraz 20 porażek zajmują czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Kolejny mecz rozegrają w czwartek, kiedy we własnej hali zmierzą się z Los Angeles Lakers (16-34).