Lindsey Vonn chce startować z mężczyznami. Wideo

Lindsey Vonn na alpejskich stokach zdobyła już niemal wszystko. Amerykanka poszukuje teraz nowych wyzwań. Jej zdaniem takim bodźcem do dalszej pracy mogłoby być dopuszczenie jej do rywalizacji z mężczyznami. - Trenowałam z nimi wielokrotnie i byłam w stanie im dorównać. Czuję, że jako sportowiec potrzebuję sprawdzić, jak wielki jest mój potencjał - powiedziała Vonn. 32-latka jest przekonana, że warunki fizyczne nie muszą być przeszkodą do walki ramię w ramię z mężczyznami. Źródło: Press Focus/x-news