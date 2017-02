Lindsey Vonn zmagała się z kompleksami. Wideo

Lindsey Vonn należy bez wątpienia do najatrakcyjniejszych sportsmenek świata. Potwierdza to zresztą jej obecność w wielu rankingach najseksowniejszych zawodniczek. Tym bardziej może więc dziwić fakt, iż amerykańska narciarka alpejska przez długi czas zmagała się... z kompleksami. - We wcześniejszych latach nie miałam zbyt dużej pewności siebie. Byłam wyższa od większości koleżanek, a także kolegów. Czułam się też większa ze względu na muskulaturę. Gdy patrzyłam na przyjaciółki, każda wydawała mi się modelką, z wąską talią i długimi, smukłymi nogami. Ja byłam ich przeciwieństwem. Zresztą w Ameryce idealną figurą sportsmenki jest ta Marii Szarapowej. Serenie Williams trudno byłoby się wpasować w taki szablon. Ogólnie muskularne kobiety nie są raczej uważane za piękne - powiedziała Vonn. Źródło: Press Focus/x-news