Slalom gigant na Stacji Narciarskiej Suche poprzedzi charytatywną imprezę "Krzysiek pomaga pomagać"

Rusza kolejna edycja akcji stowarzyszenia "Krzysiek Pomaga Pomagać". 18 lutego 2017 zorganizowane zostaną zawody narciarskie, z których wolne datki zostaną przeznaczone na pomoc dla Szymona Olka.

W tym roku mija 13 lat od nieszczęśliwego wypadku jednego z głównych inicjatorów akcji - Krzysztofa Graczyka. W 2004 roku 15-letni wówczas Krzysiek kończył stary rok 10-kilometrowym Biegiem Sylwestrowym, cyklicznie organizowanym w centrum Krakowa. Na mecie zasłabł i trafił do szpitala. Diagnoza była druzgocąca: rozległy udar mózgu. Krzysiek balansował na pograniczu życia i śmierci.

Chociaż rokowania lekarzy były fatalne, nastolatek przeżył. Rozpoczęła się długoletnia walka o powrót do sprawności. Rehabilitacja nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi dobrej woli. Pomoc rodzinie chłopaka zaoferował m.in. Klub Narciarski "Yeti" i Małopolski Okręgowy Związek Narciarski. Od 2006 do 2011 roku klub sześciokrotnie organizował zawody, z których dochód zasilał konto Krzyśka.



Dziś Krzysiek ma 25 lat i znowu czynnie uprawia sport. Jeździ na rowerze i na nartach, biega. W 2013 roku ponownie wziął udział w Biegu Sylwestrowym. Obecnie, wraz ze stowarzyszeniem "Krzysiek Pomaga Pomagać", sam pomaga potrzebującym, zwracając dobro, jakie otrzymał.

Podczas tegorocznej akcji pomoc zostanie udzielona Szymonowi Olkowi. 13-letni chłopiec dwa lata temu zaliczył groźny upadek na skoczni K-35 w Zakopanem. Olek przeszedł szereg operacji w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.

Od tamtego czasu chłopiec przechodzi żmudną i bolesną rehabilitacje. Jej koszt to ok. 5000 zł miesięcznie. Olek na krótkich odcinkach porusza się już samodzielnie, lecz wciąż ma problem z utrzymywaniem wyprostowanej sylwetki i posługiwaniem się lewą ręką.

Czeka go jeszcze wstawienie implantu, który zastąpi wyciętą z czaszki kość. Za implant wysokiej jakości trzeba będzie zapłacić ok. 35 000 zł.

Zawody narciarskie rozpoczną się 18 lutego o godzinie 10.30 na stokach Stacji Narciarskiej Suche. Do startu można zapisać się w dniu zawodów od godziny 8.30 lub na adres liga@mozn.pl do dnia 17 lutego do godziny 16.00.

Rywalizować będzie sześć grup wiekowych, w podziale na chłopców i dziewczęta:

- przedszkolaki,

- klasy 1-3,

- klasy 4-6,

- gimnazjum,

- liceum,

- open.

Kolejna odsłona akcji odbędzie się 25 lutego 2017 o godz. 17.00 w hotelu Qubus w Krakowie. W jej skład wejdzie koncert charytatywny połączony z akcją rzecz Olka. Podczas koncertu zagrają: Marek Raduli, Ryszard Styła oraz Spectrum Session, grające muzykę jazz, blues oraz bossanova. Licytację poprowadzą: Mateusz Janicki, Wojciech Leonowicz i Karol Stojowski. Przed koncertem będą rozprowadzone cegiełki o nominale 50, 100 i 150 zł na osobę. Rezerwacje można składać na stronie www.krzysiekpomaga.org lub w hotelu przed koncertem.

Pomóc można też poprzez licytację na stronie krzysiekpomaga.org . Wylicytować można np. kombinezon Kamila Stoch czy narty Macieja Kota.

Stowarzyszenie już po raz szósty będzie zbierać środki na pomoc potrzebującym. W zeszłym roku pomoc została udzielona Kacprowi Turaczykowi i Karolowi Tomasiakowi. Pierwszemu z nich, chorującemu na zanik mięśni, został ufundowany wózek o napędzie elektrycznym. Drugiemu, sparaliżowanemu od pasa w dół, sfinansowany został specjalny podnośnik umożliwiający samodzielne skorzystanie z łazienki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach krzysiekpomaga.org, yeti.org.pl, mozn.pl.