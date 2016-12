Slalom gigant kobiet przeniesiony do Semmering

Slalom gigant kobiet, którego nie udało się przeprowadzić we wtorek (20 grudnia) we francuskim Courchevel, został przeniesiony na 27 grudnia do austriackiej miejscowości Semmering - poinformowała Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Wtorkowe zawody zostały odwołane z powodu zbyt silnego wiatru; trasę przejechało tylko 19 narciarek. Sędziowie dwukrotnie w tym czasie przerywali rywalizację.

Reklama

Nowy termin wyznaczono na 27 grudnia w Semmering, pierwszy przejazd rozpocznie się o godz. 9.45, a finałowy o 13.

Z kolei w dwa następne dni alpejki będą tam walczyć ponownie w slalomie gigancie (godz. 10.30 i 13.30) oraz w slalomie (15 i 18).