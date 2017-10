PŚ w narciarstwie alpejskim. Lara Gut wystąpi w Soelden

Zdobywczyni Kryształowej Kuli w 2016 roku Lara Gut, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, wystąpi jednak w sobotę w inaugurujących sezon zawodach alpejskiego Pucharu Świata w Soelden. W ostatnich miesiącach Szwajcarka leczyła kontuzję więzadeł krzyżowych kolana.

Zdjęcie Lara Gut /AFP

Początkowo Gut planowała pauzować do końcówki listopada, ale po piątkowym treningu poczuła, że jest już gotowa do startów.

- Od kiedy nabawiłam się tej kontuzji, moim nadrzędnym celem był powrót do najlepszej formy bez presji i pośpiechu. Dlatego nigdy nic nie mówiłam o Soelden - powiedziała 26-letnia zawodniczka, cytowana w oświadczeniu Szwajcarskiej Federacji Narciarskiej.

Urazu nabawiła się w lutym, podczas treningu przed zawodami mistrzostw świata w ojczystym St. Moritz. Na stok wróciła zaledwie dwa miesiące temu.

- Wykorzystuję każdy dzień, aby przygotować się do zimy. Od września wszystko przebiegło zgodnie z planem i dlatego zdecydowałam się wystartować w sobotę. To bardzo ważne, że będę mogła się przekonać, jak ja i moje kolano zareagujemy na zawody. To doświadczenie pomoże mi przez resztę sezonu - wyjaśniła Szwajcarka.

W czwartek niespodziewanie udział w slalomie gigancie w Austrii zapowiedziała także Lindsey Vonn. Początkowo 33-letnia Amerykanka utrzymywała, że z powodu licznych kontuzji w ostatnich miesiącach chce się skoncentrować wyłącznie na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu i ograniczy starty w PŚ do minimum. Sezon miała rozpocząć dopiero na początku grudnia w Lake Louise.