Christof Innerhofer nie wystąpi w alpejskich MŚ

Kontuzjowany Włoch Christof Innerhofer nie wystartuje na mistrzostwach świata w narciarstwie alpejskim, które we wtorek rozpoczną się w Sankt Moritz. Zabraknie go też w zawodach Pucharu Świata do końca sezonu.

Zdjęcie Christof Innerhofer /AFP

Szczegółowe badania wykazały u niego pęknięcie kości strzałkowej lewej nogi.

Znany z ryzykownego stylu jazdy 32-letni Innerhofer to mistrz świata w supergigancie sprzed sześciu lat z Garmisch-Partenkirchen.

Przed trzema laty w Soczi zdobył srebrny medal olimpijski w zjeździe. Ostatnio zajął drugie miejsce w supergigancie Pucharu Świata w Kitzbuehel.

Kontuzji, która wyeliminowała go z udziału w mistrzostwach świata doznał w grudniu podczas zawodów w Santa Caterina. Po ostatnich badaniach okazało się, że doszło do pęknięcia kości.

- To zbyt ryzykowne, żeby startować z takim urazem - powiedział włoski alpejczyk.