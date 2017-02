Alpejskie MŚ. Marcel Hirscher wygrał slalom gigant w St. Moritz

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Austriak Marcel Hirscher wygrał slalom gigant alpejskich mistrzostw świata w St. Moritz. To jego pierwszy złoty medal MŚ w tej konkurencji, wcześniej dwa razy był drugi.

Zdjęcie Marcel Hirscher /PAP/EPA

Drugie miejsce ze stratą 0,25 s niespodziewanie zajął Austriak Roland Leitinger, a trzecie Norweg Leif Kristian Haugen - strata 0,71 s.

Hirscher prowadził po pierwszym przejeździe, drugi był Austriak Philipp Schoerghofer ze stratą 0,26 s, a trzeci Francuz Alexis Pinturault - strata 0,35 s. Polacy nie startowali.

W drugim najszybszy okazał się Leitinger i awansował z 6. na 2. pozycję. Hirscher w gorszych warunkach atmosferycznych, gdy zaczął padać śnieg miał szósty czas, ale to wystarczyło do zdobycia pierwszego złotego medalu na tych mistrzostwach.

W St. Moritz nie startował z powodu kontuzji Amerykanin Ted Ligety, który wywalczył złoty medal dwa lata temu w Vail i Beaver Creek.

Trzecie miejsce, także dość niespodziewanie zajął Haugen, 7. po pierwszym przejeździe ze stratą prawie jednej sekundy do lidera. W drugim Norweg jedenasty czas, ale to także wystarczyło do awansu na podium.

"To niewiarygodne uczucie, że po jednym z najtrudniejszych wyścigów w karierze udało mi się wygrać. Jestem ogromnie szczęśliwy" - powiedział na mecie 27-letni Hirscher.

Uważany z jednego z głównych kandydatów do podium Francuz Alexis Pinturault, trzeci po pierwszym przejeździe, w drugim pojechał słabiej, miał dopiero 21. czas i w klasyfikacji giganta spadł na 7. pozycję.

Start do drugiego przejazdu został opóźniony o pół godziny. Powodem nie były warunki atmosferyczne, tylko problemy techniczne organizatorów spowodowane uszkodzeniem kamery telewizyjnej przez... samolot.

W trakcie przerwy podmuch powietrza spowodowany przez nisko przelatującą w rejonie mety eskadrę szwajcarskich samolotów treningowych zerwał przewody, na których była umieszczona kamera. Uszkodzona spadła na metę w miejscu, gdzie przejazd kończą zawodnicy. W pobliżu były tysiące kibiców. Na szczęście nikt nie został ranny, ale uszkodzony sprzęt trzeba było usunąć.

Wyniki slalomu giganta:

1. Marcel Hirscher (Austria) 2.13,31 (1.06,73/1.06,58)

2. Roland Leitinger (Austria) 2.13,56 (1.07,26/1.06,30)

3. Leif Kristian Haugen (Norwegia) 2.14,02 (1.07,27/1.06,75)

4. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 2.14,07 (1.07,21/1.06,86)

5. Philipp Schoerghofer (Austria) 2.14,16 (1.06,99/1.07,17)

6. Matts Olsson (Szwecja) 2.14,24 (1.07,12/1.07,12)

7. Alexis Pinturault (Francja) 2.14,29 (1.07,08/1.07,21)

8. Justin Murisier (Szwajcaria) 2.14,30 (1.07,84/1.06,46)

9. Mathieu Faivre (Francja) 2.14,36 (1.07,51/1.06,85)

10. Riccardo Tonetti (Włochy) 2.14,47 (1.07,58/1.06,89)