Alpejskie MŚ: Luca Aerni mistrzem świata w kombinacji

Luca Aerni został mistrzem świata w kombinacji podczas czempionatu rozgrywanego w szwajcarskim St. Moritz. Reprezentant gospodarzy wyprzedził broniącego tytułu Austriaka Marcela Hirschera i swojego rodaka Maura Caviezela.

Zdjęcie Luca Aerni /AFP

Aerni wspaniale spisał się w slalomie, w którym startował jako pierwszy, drugiej konkurencji kombinacji, bo po zjeździe był dopiero 30.

Szwajcar łącznie uzyskał czas 2.26,33, wyprzedzając Hirschera, który był 28. po zjeździe, o 0,01 i Caviezela o 0,06.



Zwycięstwo 23-letniego Aerniego, który jeszcze nigdy w karierze nie stał na podium zawodów rangi mistrzostw świata czy Pucharu Świata, jest jak na razie największą sensacją tegorocznego czempionatu.

Specjalizujący się w slalomie zawodnik po zjeździe zajmował 30. miejsce, ze stratą 2,62 do prowadzącego Austriaka Romeda Baumanna. Dzięki temu do slalomu startował jako pierwszy. To okazało się decydujące. Pojechał świetnie, a kolejni rywale mieli coraz bardziej miękką trasę, zwłaszcza w dolnej części.

Chwilę po Szwajcarze na trasę wyruszył 28. po zjeździe Hirscher. Faworyt tej konkurencji, czterokrotny mistrz świata i pięciokrotny zdobywca Pucharu Świata długo uzyskiwał lepsze międzyczasy, ale na mecie okazał się minimalnie wolniejszy od Szwajcara. Gdy kilka minut później okazało się, że słabiej pojechał również Francuz Alexis Pinturault, sensacyjny medal Aerniego stał się realny. Najlepsi w zjeździe specjaliści od konkurencji szybkościowych nie byli już w stanie zagrozić czołówce.

Także brązowy medal Caviezela jest niespodzianką. 30-letni Szwajcar, podobnie jak Aerni, nie odnosił do tej pory sukcesów w seniorskiej karierze, nigdy też nie stał na podium PŚ czy MŚ. Reprezentanci gospodarzy zdobyli już trzy złote medale w sześciu konkurencjach. Kolejną okazję będą mieli we wtorek, gdy zostaną rozegrane zawody drużynowe.

Maciej Bydliński stracił do zwycięzcy blisko pięć sekund. Michał Kłusak zrezygnował ze startu.



Wyniki kombinacji mężczyzn:

1. Luca Aerni (Szwajcaria) 2.26,33 (1.41,86/44,47)

2. Marcel Hirscher (Austria) 2.26,34 (1.41,55/44,79)

3. Mauro Caviezel (Szwajcaria) 2.26,39 (1.40,30/46,09)

4. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 2.26,73 (1.40,63/46,10)

4. Dominik Paris (Włochy) 2.26,73 (1.39,94/46,79)

6. Justin Murisier (Szwajcaria) 2.26,82 (1.40,43/46,39)

7. Carlo Janka (Szwajcaria) 2.27,01 (1.39,93/47,08)

8. Vincent Kriechmayr (Austria) 2.27,08 (1.40,12/46,96)

9. Adrien Theaux (Francja) 2.27,10 (1.39,37/47,73)

10. Alexis Pinturault (Francja) 2.27,19 (1.40,71/46,48)

...

30. Maciej Bydliński (Polska) 2.31,08 (1.41,92/49,16)