Alpejski PŚ: Peter Fill wygrał klasyfikację zjazdu

Włoch Peter Fill zdobył małą "Kryształową Kulę" alpejskiego Pucharu Świata w zjeździe. W finałowych zawodach w Aspen zajął drugie miejsce, ale w końcowej punktacji wyprzedził prowadzącego przed tymi zawodami Norwega Kjetila Jansruda, który w środę był jedenasty.

Zdjęcie Peter Fill /AFP

Przed rywalizacją w Aspen Jansrud wyprzedzał Filla o 33 punkty, co jednak okazało się zbyt małą przewagą. Najszybszy czas uzyskał Włoch Dominik Paris, który o 0,08 s wyprzedził Filla. Gdyby Norweg zajął czwarte miejsce, to on cieszyłby się z małej "Kryształowej Kuli". Zabrakło mu do tego 0,29 s.

Fill po raz drugi z rzędu zdobył małą "Kryształową Kulę" w zjeździe, ale co ciekawe w tym sezonie nie wygrał żadnych pucharowych zawodów w tej konkurencji, a w ubiegłym tylko jedne.

Już wcześnie szósty z rzędu triumf w klasyfikacji generalnej PŚ zapewnił sobie Austriak Marcel Hirscher, który w zjeździe nie startował. Finałowe zawody w USA potrwają do niedzieli.