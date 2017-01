Alpejski PŚ. Hannes Reichelt wygrał zjazd w Garmisch-Partenkirchen

Hannes Reichelt wygrał zjazd zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata. Austriak był o 0,16 s szybszy od Włocha Petera Filla i o 0,52 s od Szwajcara Beata Feuza. To 12. zwycięstwo w karierze Reichelta, ale pierwsze od niemal dwóch lat.

Po raz ostatni Reichelt stawał na najwyższym stopniu podium 7 marca 2015 roku w norweskim Kvitfjell. Wówczas także triumfował w zjeździe.

Dopiero piąty w sobotę był Norweg Kjetil Jansrud, co kosztowało go utratę pozycji lidera w pucharowej klasyfikacji zjazdu. Na pierwsze miejsce wskoczył Fill, który wyprzedza go o 32 punkty.

W piątek rozegrano w Garmisch-Partenkirchen pierwszy zjazd. Najlepszy był Amerykanin Travis Ganong, który nazajutrz uplasował się na 12. pozycji.

Podobnie jak dzień wcześniej, także w sobotę nie startowali trzej najlepsi zawodnicy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Austriak Marcel Hirscher, Norweg Henrik Kristoffersen i Francuz Alexis Pinturault.

Wyniki sobotniego zjazdu:

1. Hannes Reichelt (Austria) 1.53,83

2. Peter Fill (Włochy) 1.53,99

3. Beat Feuz (Szwajcaria) 1.54,35

4. Dominik Paris (Włochy) 1.54,59

5. Kjetil Jansrud (Norwegia) 1.54,64

6. Bostjan Kline (Słowenia) 1.54,75





Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Marcel Hirscher (Austria) 1160 pkt

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 792

3. Alexis Pinturault (Francja) 713

4. Kjetil Jansrud (Norwegia) 669

5. Felix Neureuther (Niemcy) 485

6. Manfred Moelgg (Włochy) 450

Klasyfikacja zjazdu PŚ:

1. Peter Fill (Włochy) 279 pkt

2. Kjetil Jansrud (Norwegia) 247

3. Dominik Paris (Włochy) 218