Alpejski PŚ. Drugie zwycięstwo Goggii w Jeongseon

Włoszka Sofia Goggia po wygraniu sobotniego zjazdu była najszybsza także w niedzielnym supergigancie alpejskiego Pucharu Świata w koreańskim Jeongseon. Na tych trasach za rok będą rywalizowali uczestnicy igrzysk w Pjongczangu.

Zdjęcie Sofia Goggia (z prawej) /AFP

Kolejność na podium była identyczna jak dzień wcześniej. Goggia, która odniosła tu pierwsze zwycięstwa w karierze, wyprzedziła Lindsey Vonn i Ilkę Stuhec. Tym razem jej przewaga nad Amerykanką wyniosła 0,04 s; w sobotę była szybsza o 0,07. Słowenka straciła do Goggii 0,51. Polki nie startowały.

"Naprawdę lubię te trasy. Pojechałam tu na całość i te zwycięstwa bardzo dużo dla mnie znaczą" - powiedziała Goggia.

Vonn ma nadzieję na rewanż za rok. "Jestem trochę zawiedziona, że dwukrotnie przegrałam o setne sekundy, ale wierzę, że szczęście do mnie powróci i na igrzyskach to ja będę stała na najwyższym stopniu podium" - podkreśliła Amerykanka, która niedawno powróciła do rywalizacji po wielomiesięcznej kontuzji.

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ utrzymała niestartująca w Jeongseon Amerykanka Mikaela Shiffrin. Ma 178 punkt w przewagi nad Stuhec, która jest liderką obu konkurencji szybkościowych. Do zakończeniu sezonu zawodniczkom pozostały cztery starty w finałowych zawodach w Aspen.