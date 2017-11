Wywiad z Iwoną Guzowską. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Iwona Guzowska, która w latach 90. triumfowała jako wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kickboxingu i boksie, była mentorką obozu treningowego dla Ladies Fight Night. To jedyna taka federacja sportów walki w Polsce i Europie, która kontraktuje pojedynki w MMA i kickboxingu jedynie kobietom. Za swój cel stawia także rozwój umiejętności swoich zawodniczek, organizując im co pewien czas obozy treningowe. Głównym zdaniem Guzowskiej był trening mentalny z czołowymi polskimi wojowniczkami, a wiadomo przecież, że w walce to nastawianie i głowa są najważniejsze.