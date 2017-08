Oskar Piechota: UFC to jeden kroczek do celu. Wideo

- UFC to jeden kroczek do celu, bo dostanie się do tej organizacji znaczy bardzo wiele, wiadomo chciałbym się tam utrzymać, a spełnieniem marzeń byłby pas powiedział Oskar Piechota, który na gali UFC Fight Night Gdańsk w sobotę 21 października w Ergo Arenie, stoczy pojedynek z Amerykaninem Jonathanem Wilsonem.