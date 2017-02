Burneika kontra Popek na gali KSW 39. Wideo

27 maja na PGE Stadionie Narodowym, podczas gali KSW 39, dojdzie do walki Roberta "Hardcorowego Koksu" Burneiki z Pawłem "Popkiem Monsterem" Mikołajuwem. - Gala ma 10 bardzo sportowych pojedynków, właściwie wszystkie mieszczą się w rankingach najlepszych walk tego półrocza. I jest jedna walka, która jest takim oddechem. Nazywamy to "Freak Fightem". Nie wstydzimy się ani jednego, ani drugiego. Dostarczamy rozrywki, a to na pewno jest kolorowy ptak w tym zoo - przyznał współwłaściciel federacji KSW Maciej Kawulski. Źródło: Press Focus/x-news