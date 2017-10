Wojna w klatce. Łopaczyk pokonał Błeszyńskiego na gali FEN

Podczas gali mieszanych sztuk walki organizacji Fight Exclusive Night we Wrocławiu bardzo emocjonujący pojedynek stoczyli Tymoteusz Łopaczyk i Adrian Błeszyński. W drugiej rundzie wojownicy zaserwowali fanom prawdziwą wojnę w klatce.

Zdjęcie Tymoteusz Łopaczyk i Adrian Błeszyński stoczyli porywający pojedynek /printscreen/Polsat Sport /

Trzyrundowy pojedynek w kat. 77 kg wygrał Łopaczyk jednogłośną decyzję sędziów, ale za dramaturgię starcia obaj zawodnicy zasłużyli na oklaski od publiczności.

W pewnej chwili wydawało się, że kwestią sekund pozostaje zwycięstwo przed czasem Łopaczyka. Zawodnik z zimną krwią obijał przeciwnika uderzeniami z obu rąk, w tym łokci, a także kolanami.

Błeszyński przetrzymał ofensywę rywala i potrafił go skontrować, co tylko wzmogło emocje. To starcie kosztowało zawodników tak wiele sił, że bardzo zmęczeni, na miękkich nogach, wrócili do swoich narożników.

W trzecim starciu, toczącym się głównie w parterze, Łopaczyk przypieczętował wygraną. Co ciekawe, ich pojedynek nie odbył się w ramach głównej karty walk wrocławskiej gali.

