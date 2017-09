Tomasz Oświeciński podpisał kontrakt z KSW. Aktor będzie walczył w klatce

Znany aktor, imponująco umięśniony Tomasz Oświeciński podpisał kontrakt z największą w Polsce organizacją mieszanych sztuk walki, federacją KSW. Popularny "Strachu" z filmu Pitbull oraz Andrzejek z serialu "M jak Miłość" zadebiutuje w oktagonie, powszechnie zwanym klatką, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Sukces, polegający na zakontraktowanie rozpoznawalnej gwiazdy kina i serialu, od razu odtrąbili właściciele federacji KSW Martin Lewandowski i Maciej Kawulski.

"Jeden z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów Tomasz Oświeciński, znany m.in. z hitowej roli "Stracha" w filmach "Pitbull" Patryka Vegi, spróbuje swoich sił w okrągłej klatce KSW" - napisano na oficjalnej stronie federacji.

Młodemu pokoleniu widzów kina oraz serialowej widowni Oświeciński znany jest głównie z ekranu, ale nie ma przypadku w tym, że niezawodowy aktor wyróżnia się tak imponującą sylwetką.

Urodzony w Białymstoku 44-latek od najmłodszych lat jest związany ze sportem, a dokładnie od 10. roku życia. Wówczas zaczął uprawiać judo, co doprowadziło go na przestrzeni ośmiu lat treningów do dużego sukcesu, w postaci tytułu młodzieżowego mistrza Polski.

Po zakończeniu czynnej kariery zawodniczej na tatami, postanowił zająć się uprawianiem sportów siłowych. Właśnie ta aktywność zapewniła mu największą rozpoznawalność, a dzisiaj swoją wiedzą dzieli się z gwiazdami, prowadząc z nimi treningi personalne.

Data debiutu "Stracha" vel "Andrzejka" ma zostać podana do wiadomości w ciągu najbliższych tygodni. Nieoficjalnie mówi się, że sportowiec może wejść do oktagonu jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w grudniu.

"Od kilku miesięcy trenuje MMA i szlifuje swoje umiejętności pod okiem najlepszych trenerów w Warszawie w WCA Fight Team, obok takich zawodników jak Damian Janikowski czy Jan Błachowicz" - przekonują właściciele KSW.

