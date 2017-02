Mariusz Wach kontra Mariusz Pudzianowski? Dwugłos w sprawie

Niewykluczone, że pięściarz wagi ciężkiej Mariusz Wach niedługo zmieni profesję i postawi na mieszane sztuki walki. Olbrzym z Krakowa otrzymał sensacyjną ofertę z federacji KSW. Czy w debiucie zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim?

Zdjęcie Mariusz Wach /fot. Maksim Bogodvid /East News

To byłby jeden z głośniejszych transferów na polskim rynku sportów walki. 37-letni Mariusz Wach, były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej, zamiast do ringu, już niedługo może regularnie wchodzić do oktagonu federacji KSW.

O sensacyjnej ofercie dla "Wikinga" poinformował na Twitterze dziennikarz Mateusz Borek. "Martin Lewandowski zaproponował dziś kontrakt na 4 walki w federacji KSW Mariuszowi Wachowi. Debiut? Możliwy nawet 27.05 na Stadionie Narodowym vs Mariusz Pudzianowski".



Nie wiadomo, na ile wiadomość opublikowana przez Borka była nadinterpretacją, a na ile zdradził on kulisy czegoś, co było pieczołowicie strzeżone przez właścicieli federacji KSW. Niedługo dziennikarzowi odpowiedział bowiem jeden z współwłaścicieli organizacji, Maciej Kawulski. "Nie planujemy takiej walki na stadionie bracie".

Wypowiedź Kawulskiego świadczy, że o ile pojedynek Wacha z "Pudzianem" faktycznie może nie być brany pod uwagę o tyle brak dementi w sprawie kontraktu potwierdza, że pięściarz prawdopodobnie otrzymał propozycję.