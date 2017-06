Mariusz Pudzianowski: Zero tolerancji dla planów przymusowej relokacji imigrantów!

Mariusz Pudzianowski znany jest ze swojej postawy antyimigracyjnej, dlatego niegdyś najsilniejszy człowiek na świecie nie mógł przepuścić okazji, by znów zabrać głos w sprawie. Gwiazdor federacji KSW tym razem pochwalił działania telewizji publicznej, za jeden z materiałów, opublikowanych w głównym wydaniu "Wiadomości".

Zdjęcie Mariusz Pudzianowski /Fot. Rafał Oleksiewicz /Newspix

"Wreszcie telewizja publiczna odważyła się pokazać prawdę, jak to wszystko wygląda i jacy są nowi przybysze. Zero tolerancji dla planów przymusowej relokacji imigrantów!"- podkreślił "Pudzian" na swoim oficjalnym koncie na Facebooku, ale na tym nie zamierzał poprzestać, chwaląc reportaż na temat "aktywności" islamistów w okresie Ramadanu.

Zawodnik mieszanych sztuk walki dodał następujące słowa: "W Polsce gospodarzami jesteśmy my i nie zgadzamy się na przymusowe osiedlanie islamskich imigrantów, bo widzimy jakie są tego skutki!" - zaznaczył.

Do swoich fanów, którzy w liczbie 580 tysięcy obserwują jego profil, zaapelował o solidarność. "Podajcie filmik dalej - komentarze są do waszej dyspozycji, zapraszam do dyskusji, co o tym wszystkim myślicie!" - zakończył Pudzianowski.

Były strongman jest kilkakrotnie dawał wyraz swojej niechęci do imigrantów. Jak wówczas, gdy na Facebooku opublikował zdjęcie z wielkim kijem bejsbolowym, którym pogroził przybyszom, niszczącym jego mienie.

W ten sposób "Pudzian", jako właściciel firmy Mariusz Pudzianowski Transport, odpowiedział na napaść ze strony imigrantów, który włamywali się do jego tira we francuskim Calais.