Mariusz Pudzianowski próbował powalić Tyberiusza Kowlaczyka

W czwartek w Warszawie odbyła się ceremonia ważenia przed galą KSW 38: Live in Studio, a także prezentacja gwiazd KSW 39: Colosseum. Jedną z głównych atrakcji gali na PGE Narodowym będzie starcie byłych strongmanów Mariusza Pudzianowskiego z (10-5, 1 NC, 4 KO, 2 SUB) z Tyberiuszem Kowalczykiem (3-0, 2 KO, 1 SUB).

Zdjęcie Mariusz Pudzianowski

Podczas wejścia na scenę "Tyberian" podłożył nogę "Pudzianowi". Ten po chwili zrewanżował mu się próbując go powalić. To był oczywiście żart i po chwili obaj panowie pozowali do zdjęć z uśmiechem na ustach.



Zdecydowanie odmienna atmosfera panuje między Robertem "Hardkorowym Koksu" Burneiką (2-0, 2 KO) a Pawłem "Popkiem Monsterem" Mikołajuewm, których pojedynek również zobaczymy 27 maja na PGE Narodowym. Obaj nie szczędzą sobie złośliwości. "Hardkorowy Koksu" odgraża się "Popkowi" na filmiku zamieszczonym w serwis polsatsport.pl.



"Popek, co się dzieje? Pokazujesz jakieś porąbane filmiki. Skaczesz jak dziewczynka na stadionie. Kopyto trzeba robić jak prawdziwy chłop. Padniesz i już więcej nie wstaniesz. Do zobaczenia już wkrótce" - mówił Burneika.



Głównym wydarzeniem KSW 39: Colosseum będzie walka Mameda Chalidowa (33-4-2, 13 KO, 17 SUB) z Borysem Mańkowskim (19-5-1, 3 KO, 7 SUB). Ciekawie zapowiada się także pojedynek Karola Bedorfa (14-3, 5 KO, 3 SUB) z Michałem Kitą (17-8, 9 KO, 6 SUB).

