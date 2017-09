Mariusz Pudzianowski poznał rywala na KSW 40

James "Młot" McSweeney będzie rywalem Mariusza Pudzianowskiego na gali KSW 40 w Dublinie. To starcie będzie walką wieczoru zaplanowanej na 22 października gali.

Zdjęcie Mariusz Pudzianowski /Tomasz Radzik / Agencja SE /East News

McSweeney (15-15, 9 KO, 6 Sub) wraca do KSW. Na koncie ma między innymi wygraną z Marcinem Różalskim podczas KSW 32.

- Nie mogę się doczekać, jestem głodny walki. Pudzianowski (11-5, 5 KO, 2 Sub) to świetny przeciwnik - duży i bardzo silny. Ale to nie są zawody strongmanów, nie mogę doczekać się momentu, gdy poślę go na deski przed całą moją rodziną z Irlandii. Irlandzcy kibice potrafią dopingować swoich jak nikt inny. Z dumą będę reprezentować moją rodzinę i wygram na własnej ziemi - powiedział McSweeney, cytowany na kswmma.com.

Pudzianowski w swojej karierze w MMA pokonał już takich zawodników jak: Oli Thompson, Sean McCorkle, Butterbean, Bob Sapp i Rolles Gracie Jr.



Podczas gali w Dublinie wystąpią też inni polscy zawodnicy. Mateusz Gamrot zmierzy się w rewanżu z Normanem Parkiem, a Konrad Iwanowski spotka się z Paulem Lawrence'em.



WS