Marcin "Różal" Różalski w oryginalnym garniturze

Znany zawodnik federacji KSW Marcin "Różal" Różalski słynie z ekstrawaganckiego stylu bycia. Świadczy o tym wytatuowany niemal każdy skrawek jego ciała. Ostatnio zawodnik mieszanych sztuk walki błysnął stylem, którym postanowił wyróżnić się w charakterze gościa na ceremonii ślubnej.

Zdjęcie Marcin "Różal" Różalski /Fot. Piotr Kucza /Newspix

Wprowadzeniem, że coś oryginalnego się święci, był wpis "Różala" na swoim koncie na Facebooku. "Dzień dobry. Rodzina Klaunów rusza na weselicho. Jak ustaliśmy w zoo przy kameleonie, to zgłupiał i zemdlał" - napisał Marcin Różalski.

Reklama

Kilkanaście minut później okazało się, że gwiazdor federacji KSW, a prywatnie zdeklarowany obrońca zwierząt, nie rzucał słów na wiatr. Opublikował zdjęcie, na którym pozuje ze swoją żoną, ale to on skradł show!

Zawodnik kategorii ciężkiej wystroił się w garnitur, w kolorze lazurowym, w białe grochy. Do tego założył biały t-shirt, białe trampki, a na głowie osadził gustowny, czarny cylinder.

Zdjęcie do tego stopnia przypadło do gustu fanom sportowca, że zostało polubione przez 28 tysięcy osób. Użytkownicy rozpływają się nad piękną kiecką żony Różalskiego, a w zawodniku podziwiają wielki dystans do siebie.