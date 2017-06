Maciej "Irokez" Jewtuszko, wojownik KSW i zawodowy strażak, ranny na służbie

Były mistrz federacji KSW Maciej Jewtuszko, na co dzień zawodowy strażak, ucierpiał podczas akcji gaszenia pożaru. Pod znanym wojownikiem mieszanych sztuk walki zapadł się strop, popularny "Irokez" został ranny i trafił do szpitala.

Zdjęcie Maciej Jewtuszko /Fot. Marcin Gadomski /East News

"Mamy nadzieję, że Maciek szybko wróci do zdrowia i będziemy mogli go oglądać po wakacjach na naszych galach" - czytamy na oficjalnym profilu KSW, największej w Polsce federacji mieszanych sztuk walki, której Jewtuszko jest zawodnikiem.

Reklama

36-letni szczecinianin, zawodowo pracownik Państwowej Straży Pożarnej, na własnej skórze przekonał się, że gaszenie zarzewia ognia może być groźniejsze od walki w klatce. Sportowiec został ranny w pustostanie kamienicy, gdy podczas akcji zapadł się pod nim strop i wpadł do piwnicy.

Radio Szczecin poinformowało, że do zdarzenia doszło przy ulicy Niemierzyńskiej w tym mieście, a zajęta ogniem kamienica była przeznaczona do rozbiórki.

Fani od razu zaczęli drżeć o zdrowie, a nawet życie swojego ulubieńca. Sam poszkodowany opublikował zdjęcia, na których widać go na noszach, ze specjalistycznym usztywnieniem kręgosłupa na odcinku szyjnym. "Taka robota, będę żył" - napisał sportowiec na jednym z portali społecznościowych, starając się uspokoić swoich kibiców.

Na innym portalu zdradził, że w powrocie do pełni zdrowia i formy będzie przyświecał mu konkretny cel. "Żyję i zawalczę na gali KSW 40" - napisał "Irokez".

Ostatni pojedynek w klatce Jewtuszko stoczył w marcu 2016 roku, rozbijając skonfliktowanego ze sobą Krzysztofa Kułaka w pierwszej walce karty głównej gali KSW 34. W drugiej rundzie "Irokez" zmusił byłego czempiona kat. średniej do odklepania.

Jewtuszko, były mistrz KSW w wadze lekkiej, miał wystąpić w grudniu na gali KSW 37: Circus of Pain w krakowskiej Tauron Arenie, ale dopadł go siarczysty pech. Na trzy dni przed galą doznał ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i musiał poddać się operacji, co wykluczyło jego udział w widowisku. Bilans zawodnika to 12 zwycięstw i 3 porażki.