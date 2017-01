KSW: Marcin Różalski rywalem Fernando Rodriguesa Jr na PGE Narodowym

Marcin Różalski (6-4, 3 KO, 2 Sub) będzie rywalem Fernando Rodriguesa Jr (11-2, 8 KO, 2 Sub) podczas gali KSW na PGE Narodowym w Warszawie.

Zdjęcie Marcin Różalski /Fot. Michał Dyjuk/REPORTER /East News

Dla Fernando Rodriguesa Jr będzie to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa w królewskiej kategorii. 29-letni Brazylijczyk odebrał tytuł wieloletniemu mistrzowi Karolowi Bedorfowi.



Różalski w maju ubiegłego roku pokonał Mariusza Pudzianowskiego i to otworzyło mu drogę do pojedynku z Rodriguesem Jr. "Dla byłego dwukrotnego mistrza świata w kickboxingu będzie to zwieńczenie zawodowej kariery i zarazem dziesiąty pojedynek dla KSW" - czytamy na oficjalnej stronie federacji.



Pojedynek Rodrigues Jr - Różalski to pierwsze ogłoszone zestawienie gali KSW na PGE Narodowym, która odbędzie się 27 maja w Warszawie.



Kibice zobaczą także obronę pasa w wadze średniej przez Mameda Chalidowa (32-4-2, 12 KO, 17 Sub). Na Stadionie Narodowym wystąpi Mariusz Pudzianowski (10-5, 4 KO, 2 Sub) i Damian Janikowski. Dla medalisty olimpijskiego w zapasach będzie to debiut w MMA. Jeszcze nie wiadomo, z jakimi rywalami zmierzą się Chalidow, Pudzianowski i Janikowski.

